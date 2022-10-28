English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Заместитель Ермака Тимошенко ездит на люксовом внедорожнике, переданном Украине на гуманитарные нужды, - Bihus.Info

Заместитель Ермака Тимошенко ездит на люксовом внедорожнике, переданном Украине на гуманитарные нужды, - Bihus.Info

28 октября, 2022 пятница
23:52
Общество

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля новый люксовый внедорожник Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных нужд и вывоза людей из зоны боевых действий

Об этом говорится в расследовании журналиста проекта Bihus.Info Максима Опанасенко.

Журналисты проекта заметили этот автомобиль на многочисленных видео с участием Тимошенко. По данным расследователей, автомобиль начал появляться на видео с заместителем председателя ОП весной 2022 года.

"Именно тогда американская компания General Motors ответила на призыв украинских властей и передала Украине 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий", - отмечает Опанасенко.

Во время передачи партии автомобилей спикер General Motors Джордж Свигос отмечал именно гуманитарные потребности Украины, которые компания стремилась помочь удовлетворить. По данным американской стороны, автомобили  передали украинскому Мининфраструктуры.

Однако журналисты сообщают, что в дальнейшем эти автомобили распределили между разными учреждениями и по меньшей мере один внедорожник попал в Государственное управление делами, которое обслуживает Офис президента.

"Так Chevrolet Tahoe, который должен использоваться для гуманитарных целей, стал служебным автомобилем Кирилла Тимошенко", - отмечает Опанасенко.

При этом сам Тимошенко не скрывает, что использует в качестве служебного транспорта именно этот автомобиль.

"Смотрите, я действительно езжу на Шевроле Тахо, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента", – сказал Тимошенко в комментарии Bihus.Info .

По словам замглавы ОП, хотя на балансе автобазы ГУД находится более 100 автомобилей, среди которых в том числе Toyota Camry, Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, однако этого транспорта работникам Офиса президента недостаточно, поэтому он использует еще и переданный Украине для гуманитарных потребностей внедорожник.

"На нем уже наездили около 40 000 километров, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать происходящее", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что не видит проблемы в использовании внедорожника, предоставленного для вывоза людей с оккупированных территорий и других гуманитарных нужд, в то время как украинские волонтеры безостановочно объявляют сбор средств на машины для фронта.

"Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - сказал Тимошенко.

Журналисты также приводят комментарий волонтера Святослава Литинского, который вместе с единомышленниками с февраля уже передал для армии более 300 автомобилей. По словам волонтера, военные могут ждать транспортное средство по 4-5 недель и получают в основном старые пикапы и внедорожники, которых в соседних с Украиной странах уже почти не осталось.

При этом Литинский заявил, что государство почти не участвует в обеспечении военных обычными авто, а правоохранители не гнушаются открывать в отношении волонтеров дела, обвиняя их в торговле гуманитарной помощью. Ведь из-за особенностей расчета при покупке за границей таких авто за средства, пожертвованные неравнодушными гражданами, эти машины ввозят как гуманитарку.

Так, сам Литинский, вкладывавший собственные деньги в покупку авто для фронта, проходит свидетелем по одному из таких дел, а в его доме провели обыск.

По словам Литинского, в результате таких действий правоохранителей остановилась работа нескольких крупных волонтерских групп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
журналисты
Читайте также:
Валерій Чалий
27 октября, 2022 четверг
Тактически Россия сейчас нас переигрывает: ядерный шантаж – это прикрытие, - Чалый
Ксенія Собчак
Автор
28 октября, 2022 пятница
Собчак заживо. Как Путин спас крестницу и подругу семьи
29 октября, 2022 суббота
В ISW объяснили, почему Путин объявил о завершении мобилизации в РФ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.13
    Покупка 39.13
    Продажа 39.96
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 октября
22:54
Зеленский: начиная с марта из плена освобождено 1031 человек
22:37
ПВО сбило 40 иранских дронов-камикадзе за неделю
22:15
Почему какая-то кучка лиц из Кремля может решать, будет ли еда у людей в Египте или в Бангладеше, - Зеленский
22:09
Эксклюзив
Путин обнажает миру свое отчаяние, обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, - дипломат Мэтью Брайза
22:03
OPINION
Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза
21:47
Итальянская партия "Лига" ведет манипуляционную кампанию по войне в Украине, - ЦПД
21:15
Обновлено
Мудрик
УПЛ: "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", расписание 10-го тура чемпионата Украины по футболу
21:07
Съели кенгуру, съели бизона: трагедия в Ямпольском зоопарке или как россияне издевались над животными во время оккупации
20:57
В Луганской области у оккупантов значительные проблемы с деньгами, - Генштаб
20:33
В Новой Каховке россияне принудительно выселяют местных, живущих рядом с побережьем Днепра
20:32
Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов
20:24
С начала суток Россия нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов по территории Украины
20:09
В Украине создан дагестанский добровольческий батальон
20:02
Украинская ПВО сбила российскую ракету и два беспилотника "Орлан-10"
20:01
OPINION
Путин. Все-таки пожизненное
20:00
Во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадало 50 человек
19:24
Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы
19:06
Эксклюзив
Сколько бы сейчас Китай не говорил ласковых слов в сторону России, для него ее больше нет, – дипломат Харченко
19:04
Геннадий Труханов
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова
18:59
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
"Агония преступников": Офис президента отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение"
18:26
ГРУ РФ через сеть подставных компаний в Нидерландах закупает военные технологии, - СМИ
18:21
В Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров", - военный журналист Цаплиенко
18:20
Эксклюзив
Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение, - дипломат Мэтью Брайза
18:15
Эксклюзив
Михаил Мишустин
Путин может убрать Мишустина как потенциального конкурента, - Фейгин
18:13
"Hommage à l&#39;Ukraine": во Франции выходит сборник украинских писателей о регионах Украины
18:08
Эксклюзив
Украина будет бороться за независимость и будет освобождать свою территорию в любую погоду, - эксперт по вопросам безопасности Варченко
18:02
OPINION
Надо просто перестать манипулировать
17:52
Россия приостанавливает участие в "зерновом соглашении"
17:24
Япония создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем, - Reuters
17:10
Эксклюзив
курс доллара
Пока нет оснований для роста доллара и серьезных изменений официального курса на сегодняшний день не ожидается, - экономист Пендзин
17:00
Эксклюзив
китай
Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю, - Фейгин
16:58
Словения передала Украине 28 танков М-55S
16:56
В Норвегии "бразильский профессор" оказался русским шпионом: что известно
16:49
Эксклюзив
Даже если Иран отдаст все свои Shahed, РФ не сможет в ближайшее время получить более 1 тыс. дронов, – командир подразделения беспилотников ВСУ
16:43
На столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым
16:25
Обновлено
Россия обвинила Британию в подрыве обеих ветвей "Северного потока"
16:07
OPINION
Штаймайер заговорил словами посла Мельника
16:05
Эксклюзив
Китай имеет выгоду из РФ, а Путин не удовлетворен уровнем поддержки Пекина, - китаевед Коваль
15:58
Украина освободила из российского плена еще 52 человека
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV