Об этом говорится в расследовании журналиста проекта Bihus.Info Максима Опанасенко.

Журналисты проекта заметили этот автомобиль на многочисленных видео с участием Тимошенко. По данным расследователей, автомобиль начал появляться на видео с заместителем председателя ОП весной 2022 года.

"Именно тогда американская компания General Motors ответила на призыв украинских властей и передала Украине 50 новых Chevrolet Tahoe, которые должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий", - отмечает Опанасенко.

Во время передачи партии автомобилей спикер General Motors Джордж Свигос отмечал именно гуманитарные потребности Украины, которые компания стремилась помочь удовлетворить. По данным американской стороны, автомобили передали украинскому Мининфраструктуры.

Однако журналисты сообщают, что в дальнейшем эти автомобили распределили между разными учреждениями и по меньшей мере один внедорожник попал в Государственное управление делами, которое обслуживает Офис президента.

"Так Chevrolet Tahoe, который должен использоваться для гуманитарных целей, стал служебным автомобилем Кирилла Тимошенко", - отмечает Опанасенко.

При этом сам Тимошенко не скрывает, что использует в качестве служебного транспорта именно этот автомобиль.

"Смотрите, я действительно езжу на Шевроле Тахо, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента", – сказал Тимошенко в комментарии Bihus.Info .

По словам замглавы ОП, хотя на балансе автобазы ГУД находится более 100 автомобилей, среди которых в том числе Toyota Camry, Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, однако этого транспорта работникам Офиса президента недостаточно, поэтому он использует еще и переданный Украине для гуманитарных потребностей внедорожник.

"На нем уже наездили около 40 000 километров, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать происходящее", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что не видит проблемы в использовании внедорожника, предоставленного для вывоза людей с оккупированных территорий и других гуманитарных нужд, в то время как украинские волонтеры безостановочно объявляют сбор средств на машины для фронта.

"Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - сказал Тимошенко.

Журналисты также приводят комментарий волонтера Святослава Литинского, который вместе с единомышленниками с февраля уже передал для армии более 300 автомобилей. По словам волонтера, военные могут ждать транспортное средство по 4-5 недель и получают в основном старые пикапы и внедорожники, которых в соседних с Украиной странах уже почти не осталось.

При этом Литинский заявил, что государство почти не участвует в обеспечении военных обычными авто, а правоохранители не гнушаются открывать в отношении волонтеров дела, обвиняя их в торговле гуманитарной помощью. Ведь из-за особенностей расчета при покупке за границей таких авто за средства, пожертвованные неравнодушными гражданами, эти машины ввозят как гуманитарку.

Так, сам Литинский, вкладывавший собственные деньги в покупку авто для фронта, проходит свидетелем по одному из таких дел, а в его доме провели обыск.

По словам Литинского, в результате таких действий правоохранителей остановилась работа нескольких крупных волонтерских групп.

Ранее издание Главком обнародовало расследование о том, что связанные с главой ОП Андреем Ермаком фирмы получили деньги, выделенные Госкино на кинопроизводство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb