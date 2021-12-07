Заместитель Ермака обсудил с иностранными советниками по оборонной реформе ситуацию с войсками РФ у границы Украины

Об этом сообщает сайт ОПУ.



Машовец рассказал иностранным советникам о ситуации с безопасностью на Востоке и у границ Украины и озвучил прогнозы по ее развитию.



Заместитель главы ОПУ подчеркнул, что Россия сосредоточила вдоль украинской границы вооруженную группировку, готовую к применению силы, и провела ряд учений, направленных против Украины.



Также Машовец отметил, что РФ использует территорию Беларуси для возможного расширения агрессии.



Иностранные советники в свою очередь заверили во всесторонней поддержке Украины их странами в условиях гибридной агрессии со стороны РФ.



Кроме того, участники видеоконференции обсудили практические аспекты оборонной реформы в Украине по усилению гражданского демократического контроля над ВСУ и договорились продолжить активный диалог по вопросам оборонной реформы.



К работе DRAB привлечены эксперты стратегического уровня из США, Литовской Республики, Великобритании, Канады, Польши и Германии.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина о совместном с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.