Заместитель Ермака обсудил с иностранными советниками по оборонной реформе ситуацию с войсками РФ у границы Украины
Во вторник, 7 декабря, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец провел видеоконференцию с группой иностранных советников по вопросам оборонной реформы в Украине (Defence Reform Advisory Board - DRAB)
Об этом сообщает сайт ОПУ.
Машовец рассказал иностранным советникам о ситуации с безопасностью на Востоке и у границ Украины и озвучил прогнозы по ее развитию.
Заместитель главы ОПУ подчеркнул, что Россия сосредоточила вдоль украинской границы вооруженную группировку, готовую к применению силы, и провела ряд учений, направленных против Украины.
Также Машовец отметил, что РФ использует территорию Беларуси для возможного расширения агрессии.
Иностранные советники в свою очередь заверили во всесторонней поддержке Украины их странами в условиях гибридной агрессии со стороны РФ.
Кроме того, участники видеоконференции обсудили практические аспекты оборонной реформы в Украине по усилению гражданского демократического контроля над ВСУ и договорились продолжить активный диалог по вопросам оборонной реформы.
К работе DRAB привлечены эксперты стратегического уровня из США, Литовской Республики, Великобритании, Канады, Польши и Германии.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина о совместном с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.44
-
EUR
Покупка 30.57Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное