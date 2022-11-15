Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"В Мариуполе все больше надписей с "криком" о помощи. Да, жители дома на улице Гагарина, 3, пытаются достучаться до оккупационных властей. Люди доведены до отчаяния. Они живут без отопления и окон. Но так называемая администрация города игнорирует. Поэтому жители домов уже кричат о помощи. Таких надписей становится все больше. Они демонстрируют истинное отношение россиян к мариупольцам. А впереди зима", – говорится в сообщении.

По данным Мариупольского горсовета, уже даже пророссийские активисты говорят, что в Мариуполе совершается большое преступление против людей: часть мариупольцев могут умереть от холода.

31 октября советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что кафиры раздавали обогреватели в Мариуполе, где нет света

3 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что в городе происходит глобальная зачистка, кафиры внезапно усилили фильтрацию гражданских.

Глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил , что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.

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