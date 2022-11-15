"Замерзаем. Help. Sos": в Мариуполе появились надписи с мольбой о помощи
В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"В Мариуполе все больше надписей с "криком" о помощи. Да, жители дома на улице Гагарина, 3, пытаются достучаться до оккупационных властей. Люди доведены до отчаяния. Они живут без отопления и окон. Но так называемая администрация города игнорирует. Поэтому жители домов уже кричат о помощи. Таких надписей становится все больше. Они демонстрируют истинное отношение россиян к мариупольцам. А впереди зима", – говорится в сообщении.
По данным Мариупольского горсовета, уже даже пророссийские активисты говорят, что в Мариуполе совершается большое преступление против людей: часть мариупольцев могут умереть от холода.
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