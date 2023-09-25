Заменяют генераторы: сбор на аккумуляторные станции
Благотворительный фонд "Человек и Право" совместно с телеканалом Еспресо собирает деньги на мощные портативные аккумуляторные станции Welstrum с солнечными панелями для 108-й Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ
Чтобы эффективно уничтожать врага, военное оборудование нужно систематически заряжать. Это не всегда возможно из-за сложных условий на фронте.
Аккумуляторные станции разработаны специально для военных нужд. Полностью приспособлены к военным действиям. Способны заменить генераторы и обеспечить бойцов энергией даже в полевых условиях. Каждая перечисленная гривня позволит быстро передать воинам столь нужные приборы.
Защитим свой дом – защитим Украину!
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