Заменят военкоматы: Кабмин регламентировал работу новых служб
Правительство приняло решение о замене военных комиссариатов территориальными центрами комплектования и социальной поддержки
Соответствующее постановление было утверждено на заседании Кабмина.
Правительство утвердило постановление и внесло изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и прием призывников на военную службу по контракту.
Согласно постановлению название военных комиссариатов сменят на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а должности военных комиссаров - на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Кроме того, внесли предложение уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича по уточнению порядка приписки к призывным участкам лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.
Также постановление предусматривает усовершенствование взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное