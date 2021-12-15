Заменят военкоматы: Кабмин регламентировал работу новых служб

Соответствующее постановление было утверждено на заседании Кабмина.



Правительство утвердило постановление и внесло изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и прием призывников на военную службу по контракту.



Согласно постановлению название военных комиссариатов сменят на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а должности военных комиссаров - на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.



Кроме того, внесли предложение уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича по уточнению порядка приписки к призывным участкам лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.



Также постановление предусматривает усовершенствование взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.

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