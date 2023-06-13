Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Отмечается, что в новый пакет войдут бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные во время украинского контрнаступления.

"Эти лучшие системы, несмотря на то, что они хорошие, уязвимы и будут нуждаться в замене, поэтому это напоминание, что обеспечение безопасности не одноразовое. Это нужно будет продолжать в долгосрочной перспективе", - сказал Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти. вашингтонского фонда защиты демократий.

Как сообщил "Голосу Америки" представитель Пентагона, ожидается, что о новой военной помощи Вашингтон объявит во вторник, 13 июня.

Кроме того, помощь будет включать в себя боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) и дополнительные ракеты для украинских артиллерийских ракетных систем (HIMARS).