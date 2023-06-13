Заменят поврежденные БМП новыми: США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на $325 млн, - СМИ
США предоставит дополнительную военную помощь Украине на сумму до 325 млн долларов. Пакет будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные в ходе контрнаступления
Об этом сообщает издание "Голос Америки".
Отмечается, что в новый пакет войдут бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные во время украинского контрнаступления.
"Эти лучшие системы, несмотря на то, что они хорошие, уязвимы и будут нуждаться в замене, поэтому это напоминание, что обеспечение безопасности не одноразовое. Это нужно будет продолжать в долгосрочной перспективе", - сказал Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти. вашингтонского фонда защиты демократий.
Как сообщил "Голосу Америки" представитель Пентагона, ожидается, что о новой военной помощи Вашингтон объявит во вторник, 13 июня.
Кроме того, помощь будет включать в себя боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) и дополнительные ракеты для украинских артиллерийских ракетных систем (HIMARS).
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Осло 1 июня на брифинге по неформальной встрече министров иностранных дел стран Альянса, что помощь и поддержка для Украины будет предоставляться и дальше.
- 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд. долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
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