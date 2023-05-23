Заменить водительское удостоверение теперь можно в Дии: детали
Сегодня услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дии. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Э-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины
Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров и Главный сервисный центр МВД .
С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.
"Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Так и для тех, кто потерял или повредил документ. Сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом, который всегда под рукой", - написал Федоров. .
В МВД рассказали, что для того, чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в Дии нужно:
- перейти в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском и выбрать "Заменить удостоверение";
- выбрать причину замены документа;
- подтвердить или указать место регистрации;
- выбрать тип удостоверения: цифровое (Э-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
- выбрать сервисный центр МВД, где удобно забрать пластиковый документ;
- подтвердить или указать контактные данные;
- подписать заявление;
- оплатить услугу.
"Мы первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному. Двигаемся в направлении digital-first", - добавил Федоров.
- В приложении "Дия" теперь можно получить выдержку о несудимости. Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет.
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