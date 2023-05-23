Заменить водительское удостоверение теперь можно в Дии: детали

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров и Главный сервисный центр МВД .

С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.

"Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Так и для тех, кто потерял или повредил документ. Сменил фамилию или просто хочет выбросить пластик и пользоваться цифровым документом, который всегда под рукой", - написал Федоров. .

В МВД рассказали, что для того, чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в Дии нужно:

перейти в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском и выбрать "Заменить удостоверение";

выбрать причину замены документа;

подтвердить или указать место регистрации;

выбрать тип удостоверения: цифровое (Э-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);

выбрать сервисный центр МВД, где удобно забрать пластиковый документ;

подтвердить или указать контактные данные;

подписать заявление;

оплатить услугу.

"Мы первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному. Двигаемся в направлении digital-first", - добавил Федоров.