Заменить газ РФ в Европе: Нидерланды могут запустить месторождение Гронинген

Об этом сообщает Bloomberg .

Пока что Нидерланды отвергают призывы нарастить выкачку газа, даже когда Европа готовится к самой суровой зиме со времен Второй мировой войны.

С 1963 г. Гронинген является основой европейского газоснабжения. Несмотря на десятки лет добычи, там до сих пор около 450 млрд кубов газа в резерве на сумму около 1 триллиона долларов. По данным компании Shell Plc, участвующей в эксплуатации месторождения, можно добывать еще на 50 млрд кубов газа в год больше, чем сейчас. При этом дополнительные объемы газа можно получить почти сразу после запуска.

Первые небольшие толчки в Гронингене были зафиксированы в 1986 году и с тех пор их было сотни. Хотя большинство из них невозможно обнаружить с помощью приборов, в 2012 году в регионе произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, что привело к тысячам исков о возмещении имущественного ущерба.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ганс Уилбриф говорит, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать страдания в других странах Европы. Нехватка газа "может вынудить нас принять это решение", – говорит он. В частности, если больницы, школы и дома не смогут должным образом отапливаться.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон недавно заявил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение относительно Гронингена, и на Уиллбриф давили коллеги из других стран ЕС. Однако страна пока придерживается своего плана.

Премьер-министр Марк Рютте не исключает использования Гронингена для усиления поставок, но "только в крайнем случае, если все пойдет не так", и ситуация не столь критична.

Ранее Bloomberg писали, что Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа, чем в прошлом, благодаря чему удастся компенсировать полную остановку поставок газа из России .

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