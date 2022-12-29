Замена водительского удостоверения и получение выписки о несудимости: в Дии тестируют новые услуги
В "Дии" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .
"Запускаем запись на бета-тест сразу двух услуг. Сможете оставить заявку на замену водительского удостоверения за несколько кликов, а также гораздо быстрее получить выписку о несудимости в Дии", - пишет Федоров.
В частности, услуга по замене водительского удостоверения возвращается в приложение. Теперь, если сменили фамилию или потеряли права, не нужно ехать в сервисный центр МВД, можно заказать новый документ онлайн.
"Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - подчеркнул министр цифровой трансформации.
Также автоматизировали заказы справки о несудимости. Данные не нужно будет вводить вручную, они подтянутся из реестров автоматически.
"Кстати, выписка о несудимости – один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - добавил Федоров.
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