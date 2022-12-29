Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

"Запускаем запись на бета-тест сразу двух услуг. Сможете оставить заявку на замену водительского удостоверения за несколько кликов, а также гораздо быстрее получить выписку о несудимости в Дии", - пишет Федоров.

В частности, услуга по замене водительского удостоверения возвращается в приложение. Теперь, если сменили фамилию или потеряли права, не нужно ехать в сервисный центр МВД, можно заказать новый документ онлайн.

"Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

Также автоматизировали заказы справки о несудимости. Данные не нужно будет вводить вручную, они подтянутся из реестров автоматически.

"Кстати, выписка о несудимости – один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - добавил Федоров.

Напомним, в этом году в Действии впервые состоялось голосование за победителя Нацотбора Евровидения.

7 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что скоро на постоянной основе будут действовать именно электронные водительские права, пластиковые будут делать по желанию.

В одной из провинций Канады, Манитоба, в украинском приложении Дия можно получить местное водительское удостоверение. Продолжаются переговоры еще в 14 странах.

В приложении Дия будет показывать сертификаты COVID о четвертой дозе вакцины.

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