Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Замена водительского удостоверения и получение выписки о несудимости: в Дии тестируют новые услуги

Замена водительского удостоверения и получение выписки о несудимости: в Дии тестируют новые услуги

29 декабря, 2022 четверг
17:19
Технологии

В "Дии" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

"Запускаем запись на бета-тест сразу двух услуг. Сможете оставить заявку на замену водительского удостоверения за несколько кликов, а также гораздо быстрее получить выписку о несудимости в Дии", - пишет Федоров.

В частности, услуга по замене водительского удостоверения возвращается в приложение. Теперь, если сменили фамилию или потеряли права, не нужно ехать в сервисный центр МВД, можно заказать новый документ онлайн.

"Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

Также автоматизировали заказы справки о несудимости. Данные не нужно будет вводить вручную, они подтянутся из реестров автоматически.

"Кстати, выписка о несудимости – один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - добавил Федоров.

  • Напомним, в этом году в Действии впервые состоялось голосование за победителя Нацотбора Евровидения.
  • 7 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что скоро на постоянной основе будут действовать именно электронные водительские права, пластиковые будут делать по желанию.
  • В одной из провинций Канады, Манитоба, в украинском приложении Дия можно получить местное водительское удостоверение. Продолжаются переговоры еще в 14 странах.
  • В приложении Дия будет показывать сертификаты COVID о четвертой дозе вакцины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Дія
Читайте также:
МКС
29 декабря, 2022 четверг
Авария на МКС: NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
28 декабря, 2022 среда
Россия не завозит дроны "Shahed" из Ирана, а собирает их у себя
29 декабря, 2022 четверг
Последствия массированной атаки России 29 декабря: ситуация в регионах
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
17:54
В Украине из-за войны повреждено или разрушено более 25 тыс. км дорог
17:53
С начала полномасштабного вторжения Зеленский провел 352 официальных международных телефонных разговора
17:52
Эксклюзив
Эвакуационный поезд медназначения вывез с прифронтовых территорий 2,5 тыс. пациентов, - координатор проектов "Врачей без границ"
17:28
Анонс
"Истории войны", 18:00. Эффект накопления ракетного террора бездействует. Россию ждет трибунал
17:23
Спонсором мемориального центра "Бабий Яр" стал фонд семьи миллиардера Блаватника
17:20
Украина победит до конца 2023 года – полковник в отставке Багдонас
17:17
Обновлено
У Лукашенко заявили о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси
17:13
Зеленский на встрече с Байденом попросил танки и самолеты, но согласия не получил, – Politico
16:51
В полиции рассказали, будут ли наказывать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь
16:46
На деоккупированных территориях четырех областей Украины обнаружили тела 1116 погибших гражданских
16:38
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко: консультации будущих послов в профильном комитете ВР отменил предатель-Янукович, должны их вернуть
16:35
Эксклюзив
Оккупанты взяли под охрану мосты на трассе Мариуполь - Симферополь, потому что ожидают нашего контрнаступления, - советник мэра Мариуполя Андрющенко
16:35
В результате ракетных ударов россиян повреждено 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры, - ГСЧС
16:22
Премьер Италии Мелони поддержала Украину и пообещала приехать в Киев в феврале
16:18
Взымали с херсонцев налоги для России: двум чиновницам объявили подозрение в госизмене
16:12
В Латвии сохранят рабочие визы работникам телеканала "Дождь"
16:03
OPINION
Падение реального ВВП в Украине в 2022 году не превысит 35%
15:52
Обновлено
Последствия массированной атаки России 29 декабря: ситуация в регионах
15:44
Инфографика
Впервые за многие годы уровень уверенности украинцев превысил уровень тревоги, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
15:40
Георгиевская лента
Путин признал георгиевскую ленту "символом воинской славы" и ввел уголовную ответственность за ее осквернение
15:39
Британия выделит 2,3 млрд фунтов в помощь Украине в 2023 году
15:21
У Путина не знают, защищена ли Москва от украинских дронов
15:19
гривны
Выплату помощи переселенцам в следующем году продлят автоматически, - Лубинец
15:16
Лидер немецкой оппозиции требует от Шольца одобрить поставки танков Украине
15:15
ВСУ анонсировали еще больше "хлопка" в РФ в 2023 году
15:13
Эксклюзив
Возле Бахмута сконцентрирована крупнейшая во всей зоне боевых действий артиллерийская группа армии РФ, - военный эксперт Коваленко
15:12
Президент Сербии Вучич упразднил состояние повышенной готовности армии
15:11
Эксклюзив
Starlink
В Киеве Starlink обеспечивают критическую инфраструктуру, - советник Кличко
15:03
Страны ЕС совещаются о том, как реагировать на вспышку эпидемии коронавируса в Китае
14:38
Pfizer
В Pfizer заявили об успехе экспериментальной терапии для лечения гемофилии
14:30
Роберт Габек
"Путин проигрывает эту войну на поле боя", - министр экономики Германии
14:25
За пределами Украины находится 516 тыс. школьников, еще 95 тыс. остались на временно оккупированных территориях
14:16
Обновлено
Кривой Рог
В Кривом Роге возобновили электроснабжение на некоторых объектах критической инфраструктуры
14:15
Эксклюзив
Мелитополь стал новым знаковым городом у россиян после Херсона, ВСУ продолжат давление, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
14:15
Глава МИД Франции Колонна назвала ракетную атаку РФ против Украины военным преступлением
14:11
Распространяли координаты мест дислокации ВСУ: будут судить двух жителей Славянска
14:09
OPINION
"Хлеба и зрелищ!". Но в первую очередь – безопасность
14:04
"Нелепое варварство": Кулеба прокомментировал сегодняшнюю масштабную ракетную атаку РФ
14:03
Массированная атака 29 декабря: Воздушные силы рассказали, чем и откуда били оккупанты
13:56
Финляндия отправила Украине новую партию гуманной помощи
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV