Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
27 сентября ведущие СМИ и общественные организации обратились к народным депутатам с требованием назначить нового председателя парламентского Комитета по свободе слова. Еспресо поддержал обращение
"Верховная Рада сняла с должности председателя комитета по свободе слова фигуранта Реестра Z-предателей Нестора Шуфрича. Под его руководством комитет стал одним из самых закрытых... Комитет по свободе слова должен возглавлять представитель оппозиции с безупречной репутацией и государственным мышлением, а в состав комитета должны войти те народные депутаты, которые готовы защищать свободу слова как ценность. Эти депутаты должны нарабатывать соответствующие законодательные решения, которые защитят и усилит свободу слова во время военного положения”, — говорится в обращении, опубликованном на сайте Движения ЧЕСНО.
Еспресо - среди подписавших обращение, которое поддержали Движение ЧЕСНО, "Детектор медиа", Украинская правда, Зеркало недели, Общественное радио, Главком, Центр противодействия коррупции, Bihus.Info, DeJure и другие общественные организации и медиа.
"Ликвидация комитета по свободе слова будет негативно воспринята как украинским обществом, так и международными партнерами, поскольку свобода слова — это важная составляющая демократии. Для гражданского общества и СМИ замена Шуфрича представителем одной из депутатских групп, которая своими голосами в парламенте системно поддерживает решение монобольшинства, не будет признаком того, что председательство в комитете по свободе слова отдали оппозиции”, — подчеркивают подписанты.
20 сентября парламент уволил Нестора Шуфрича с должности главы комитета. Это произошло после того, как политику, избранному от запрещенной партии ОПЗЖ, вручили подозрение в госизмене. Печерский районный суд Киева отправил его в СИЗО без возможности внесения залога. Таким образом в комитете осталось только 2 народных депутата, которые могут участвовать в заседании. И.о. главы комитета стал нардеп Евгений Брагар из "Слуги народа".
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