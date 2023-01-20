Замена Мудрыку: "Арсенал" купил футболиста, который в 4 раза дешевле украинца
Полузащитник английского "Брайтона" Леандро Троссард стал игроком лондонского "Арсенала"
Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".
Transfermarkt отмечает, что Леандро Троссард перешел в "Арсенал" за 24 млн евро. Вингер подписал контракт на 4,5 года, заработная плата – неизвестна.
До "Брайтона" 28-летний Троссард играл за бельгийские "Генк", "Вестерло", "Левен" и "Ломмель".
Провел 24 матча за сборную Бельгии по футболу.
- 15 января Михаил Мудрык перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом. На украинца последним претендовал "Арсенал".
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