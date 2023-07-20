Замена герба СССР на щите "Родины-матери": какие нарративы распространяют российские пропагадисты
Центр стратегических коммуникаций зафиксировал российский след в кампании по дискредитации проекта "Тризуб Родины" после распространения видео с завершением герба
Об этом информирует пресс-служба .
"Русская пропаганда устроила истерику из-за замены герба СССР на монументе "Родина-мать". В анонимных пабликах и каналах российских топ-пропагандистов в соцсетях появилась целая серия постов с критикой проекта "Тризуб Родины" – установка вместо герба СССР на щите герба Украины", - пишут в Центре стратегических коммуникаций.
Зафиксированные нарративы в постах россиян:
- Акцент на стоимости работ;
- Нарратив о "не прогрессивной на фоне России Украине";
- "Украина способна только убирать то, что было сделано в СССР";
- Для распространения также была привлечена сеть пророссийских пабликов в соцсетях вконтакте и одноклассники. Для кампании подключили даже подзабытый "Живой журнал".
На вечер 19 июля Центр зафиксировал участие в кампании около 40 различных российских ТГ-каналов и столько же ЖК-пабликов.
Читайте также: Почему "Родина-мать" в Киеве обращена на восток?
"Посты с подобными месседжами вышли в каналах пропагандиста Соловьева, телеканале "rt на русском", анонимных пабликах и традиционных псевдопатриотических "мусорках", которые используются для проплаченных информационных атак внутри Украины", – говорится в объяснении.
На самом деле установка герба Украины на монументе осуществляется не за государственные средства, а на средства доноров и меценатов, которые выделили 28 млн грн.
Отмечается, что декоммунизация является важной частью борьбы против российских агрессоров, а проект "Трезуб Родины" реализуется в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", предусматривающем изъятие символов российской имперской и советской тоталитарной политики из отдельных объектов культурного наследия
Металлурги завершают изготовление стального тризуба
В сети показали почти готовый украинский символ, который заменит герб СССР на щите памятника. Тризуб размером 7,5 на 4,5 метра изготовлен из металла двух типов: нержавеющей стали и импортной стали.
Согласно плану монтаж тризуба на монументе "Родина-мать" будет завершен до 24 августа этого года, ко Дню Независимости Украины. Стоимость декоммунизации "Родины-матери" составит 28 миллионов гривен.
Напомним, 13 июля министр Александр Ткаченко сообщил , что Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве на герб Украины.
Предыстория
В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .
В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР тризубом, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.
Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.
"Сносить памятник, который является одной из визиток Украины, который смотрит на восток, огромный сам по себе и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажом "Родины -матери" - думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.94Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное