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Замена герба СССР на щите "Родины-матери": какие нарративы распространяют российские пропагадисты

20 июля, 2023 четверг
10:06
Культура

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал российский след в кампании по дискредитации проекта "Тризуб Родины" после распространения видео с завершением герба

Об этом информирует пресс-служба .

"Русская пропаганда устроила истерику из-за замены герба СССР на монументе "Родина-мать". В анонимных пабликах и каналах российских топ-пропагандистов в соцсетях появилась целая серия постов с критикой проекта "Тризуб Родины" – установка вместо герба СССР на щите герба Украины", - пишут в Центре стратегических коммуникаций.

Зафиксированные нарративы в постах россиян:

  • Акцент на стоимости работ;
  • Нарратив о "не прогрессивной на фоне России Украине";
  • "Украина способна только убирать то, что было сделано в СССР";
  • Для распространения также была привлечена сеть пророссийских пабликов в соцсетях вконтакте и одноклассники. Для кампании подключили даже подзабытый "Живой журнал".

На вечер 19 июля Центр зафиксировал участие в кампании около 40 различных российских ТГ-каналов и столько же ЖК-пабликов.

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"Посты с подобными месседжами вышли в каналах пропагандиста Соловьева, телеканале "rt на русском", анонимных пабликах и традиционных псевдопатриотических "мусорках", которые используются для проплаченных информационных атак внутри Украины", – говорится в объяснении.

На самом деле установка герба Украины на монументе осуществляется не за государственные средства, а на средства доноров и меценатов, которые выделили 28 млн грн.

Отмечается, что декоммунизация является важной частью борьбы против российских агрессоров, а проект "Трезуб Родины" реализуется в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", предусматривающем изъятие символов российской имперской и советской тоталитарной политики из отдельных объектов культурного наследия

Металлурги завершают изготовление стального тризуба

В сети показали почти готовый украинский символ, который заменит герб СССР на щите памятника. Тризуб размером 7,5 на 4,5 метра изготовлен из металла двух типов: нержавеющей стали и импортной стали.

Согласно плану монтаж тризуба на монументе "Родина-мать" будет завершен до 24 августа этого года, ко Дню Независимости Украины. Стоимость декоммунизации "Родины-матери" составит 28 миллионов гривен.

Напомним, 13 июля министр Александр Ткаченко сообщил , что Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве на герб Украины.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР тризубом, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.

Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятник, который является одной из визиток Украины, который смотрит на восток, огромный сам по себе и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажом "Родины -матери" - думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

 

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