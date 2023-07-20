Об этом информирует пресс-служба .

"Русская пропаганда устроила истерику из-за замены герба СССР на монументе "Родина-мать". В анонимных пабликах и каналах российских топ-пропагандистов в соцсетях появилась целая серия постов с критикой проекта "Тризуб Родины" – установка вместо герба СССР на щите герба Украины", - пишут в Центре стратегических коммуникаций.

Зафиксированные нарративы в постах россиян:

Акцент на стоимости работ;

Нарратив о "не прогрессивной на фоне России Украине";

"Украина способна только убирать то, что было сделано в СССР";

Для распространения также была привлечена сеть пророссийских пабликов в соцсетях вконтакте и одноклассники. Для кампании подключили даже подзабытый "Живой журнал".

На вечер 19 июля Центр зафиксировал участие в кампании около 40 различных российских ТГ-каналов и столько же ЖК-пабликов.

Читайте также: Почему "Родина-мать" в Киеве обращена на восток?

"Посты с подобными месседжами вышли в каналах пропагандиста Соловьева, телеканале "rt на русском", анонимных пабликах и традиционных псевдопатриотических "мусорках", которые используются для проплаченных информационных атак внутри Украины", – говорится в объяснении.

На самом деле установка герба Украины на монументе осуществляется не за государственные средства, а на средства доноров и меценатов, которые выделили 28 млн грн.

Отмечается, что декоммунизация является важной частью борьбы против российских агрессоров, а проект "Трезуб Родины" реализуется в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", предусматривающем изъятие символов российской имперской и советской тоталитарной политики из отдельных объектов культурного наследия

Металлурги завершают изготовление стального тризуба

В сети показали почти готовый украинский символ, который заменит герб СССР на щите памятника. Тризуб размером 7,5 на 4,5 метра изготовлен из металла двух типов: нержавеющей стали и импортной стали.

Согласно плану монтаж тризуба на монументе "Родина-мать" будет завершен до 24 августа этого года, ко Дню Независимости Украины. Стоимость декоммунизации "Родины-матери" составит 28 миллионов гривен.

Напомним, 13 июля министр Александр Ткаченко сообщил , что Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве на герб Украины.

Предыстория

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР тризубом, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно.

Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятник, который является одной из визиток Украины, который смотрит на восток, огромный сам по себе и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажом "Родины -матери" - думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.