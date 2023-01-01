Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Три крупных экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно", - подчеркнула она.

По ее словам, поскольку основные движители глобального роста – Соединенные Штаты Америки, Европа и Китай – испытывают ослабление активности, для большей части мировой экономики 2023 год будет тяжелым.

Георгиева добавила, что в октябре Фонд снизил свой прогноз по глобальному экономическому росту в 2023 году, учитывая влияние войны России в Украине, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки, принятые центральными банками многих стран.

Но тогда Китай отменил свою политику "нулевого заражения" COVID-19 и приступил к хаотическому восстановлению национальной экономики, хотя потребители остаются осторожными, поскольку количество случаев коронавируса постоянно растет. Поэтому лидер Китая Си Цзиньпин на днях призвал к большим усилиям и единству, поскольку Китай вступает в "новую фазу".

"Впервые за 40 лет рост Китая в 2022 году, вероятнее всего, будет на уровне или ниже глобального роста", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

В то же время, Георгиева также заявила, что США наиболее устойчивы к замедлению экономики и могут избежать рецессии, ведь "рынок труда здесь остается достаточно сильным".

22 ноября в МВФ спрогнозировали для Украины тяжелую зиму и дальнейшую стабилизацию экономики в 2023 году. "На этот год у нас последние предположения по экономической ситуации следующие: реальная экономика сократится на треть. И мы считаем, что следующие несколько месяцев будут очень сложными для украинской экономики, когда начнется зима и если разрушение энергетической инфраструктуры будет продолжаться, к сожалению", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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