Залужный: за время полномасштабной войны РФ совершила по Украине 259 ракетных ударов, выпустив 395 крылатых ракет
Украина уже 19 сутки дает достойный отпор российским оккупантам
По словам Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, особую гордость в этой войне представляют наши воздушные силы.
"На счету охранников украинского неба 77 самолетов, 90 вертолетов противника. Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночью спасает тысячи мирных жизней. С начала открытой войны РФ против Украины по состоянию на утро 14 марта по нашей территории было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет. Пришедшие к нам с мечом от меча и погибнут. За вами, враги, охотится не один «призрак»!», - написал Валерий Залужный.
- Напомним , упавший в Хорватии беспилотник содержал авиабомбу
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