Залужный: за время полномасштабной войны РФ совершила по Украине 259 ракетных ударов, выпустив 395 крылатых ракет

По словам Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, особую гордость в этой войне представляют наши воздушные силы.

"На счету охранников украинского неба 77 самолетов, 90 вертолетов противника. Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночью спасает тысячи мирных жизней. С начала открытой войны РФ против Украины по состоянию на утро 14 марта по нашей территории было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет. Пришедшие к нам с мечом от меча и погибнут. За вами, враги, охотится не один «призрак»!», - написал Валерий Залужный.

Напомним , упавший в Хорватии беспилотник содержал авиабомбу

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