Залужный встретился с начальником Объединенного штаба ВС Франции: попросил дать Украине истребители F-16
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром
Об этом он сообщил в Telegram .
Залужный назвал визит французского коллеги четким сигналом поддержки украинской армии со стороны Парижа.
"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16", - написал главнокомандующий ВСУ.
"Договорились продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", - добавил он.
Залужный отметил, что Вооруженные Силы Украины готовы делиться боевым опытом с партнерами.
- Ранее в Воздушных силах объяснили, почему Украине нужны именно истребители F-16 .
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