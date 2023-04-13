Об этом он сообщил в Telegram .

Залужный назвал визит французского коллеги четким сигналом поддержки украинской армии со стороны Парижа.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16", - написал главнокомандующий ВСУ.

"Договорились продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", - добавил он.

Залужный отметил, что Вооруженные Силы Украины готовы делиться боевым опытом с партнерами.