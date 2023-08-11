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Залужный встретился с начальником генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16

11 августа, 2023 пятница
13:49
Война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ.

"Был рад приветствовать начальника генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики генерала Даниэля Змеко, который на этой неделе посетил Украину. Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", – рассказал Залужный.

Среди обсуждения были актуальные потребности украинской армии в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

"Обратили внимание на важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа издание Washington Post со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета.

Новости
Украина
Словакия
Валерий Залужный
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