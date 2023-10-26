Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе и начальником Штаба обороны Британии

Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

"Провели встречу в широком составе с нашими партнерами – Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника", - говорится в сообщении.

В ходе разговора обсудили основные потребности Сил обороны Украины.

"Остановились на актуальных потребностях Вооруженных Сил Украины в снарядах, дронах и военной технике. Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", – добавил Валерий Залужный.