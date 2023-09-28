Залужный встретился начальником Штаба обороны Великобритании Радакином: о чем говорили
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 28 сентября, встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Радакином: обсуждали усиление украинской ПВО
О встрече Залужный сообщил в telegram .
Главнокомандующий отметил, что рассказал начальнику Штаба обороны Великобритании о наступательных и оборонных действиях украинских воинов на фронте.
"Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - указал Залужный.
Также он поблагодарил британского коллегу за визит и поддержку Украины в войне с Россией.
- 26 сентября Залужный провел телефонный разговор с американскими генералами Марком Милли и Чарльзом Брауном. Он проинформировал американских партнеров о ходе оборонных и наступательных операций и доложил об основных потребностях украинской армии, а именно о средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах.
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