Залужный встретился начальником Штаба обороны Великобритании Радакином: о чем говорили

О встрече Залужный сообщил в telegram .

Главнокомандующий отметил, что рассказал начальнику Штаба обороны Великобритании о наступательных и оборонных действиях украинских воинов на фронте.

"Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - указал Залужный.



Также он поблагодарил британского коллегу за визит и поддержку Украины в войне с Россией.