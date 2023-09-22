Залужный впервые пообщался с преемником Милли
В пятницу, 22 сентября, Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом Залужный написал в своем телеграмм-канале.
"Расказал о ситуации на фронте, ходе наших оборонных и наступательных операций. Противник пытается контратаковать на разных направлениях, однако наши воины держат позиции крепко. Отдельно остановились на потребностях ВСУ - важно усилить нашу ПВО и артиллерию. Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи" , – рассказал Главнокомандующий ВСУ.
Валерий Залужный также лично поблагодарил генерала Милли, который в этом месяце покидает пост главы объединенного комитета начальников штабов США.
"С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земли", - отмечает Главнокомандующий ВСУ.
Залужный также пообщался с преемником Милли.
"В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном. Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры. Итого - к Победе!", - пишет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- 19 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приехал на позиции и встретился с командирами бригад оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
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