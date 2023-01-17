Залужный в Польше впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли
Валерий Залужный в Польше впервые с начала широкомасштабного вторжения России встретился со своим американским коллегой Марком Милли
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины", - говорится в сообщении.
Также Главнокомандующий Залужный очертил генералу Милли неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит победу.
Отметим, что до этого Залужный неоднократно общался с Милли по телефону, наладив конструктивное и продуктивное сотрудничество с американским коллегой.
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