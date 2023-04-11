Залужный в годовщину деоккупации Сумщины показал, как освобождали регион от оккупантов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 апреля поздравил украинцев с годовщиной деоккупации Сумщины и опубликовал видео того, как украинские воины освобождали регион от россиян
Соответствующий пост он опубликовал в телеграме .
Залужный отметил, что 11 апреля прошлого года ВСУ полностью возобновили контроль над госграницей Сумской области.
"11 апреля 2022 года был полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область. Города и села Сумщины остановили противника на пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике", - говорится в сообщении.
- В воскресенье, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал поздравление в честь годовщины освобождения Киевщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное