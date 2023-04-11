Залужный в годовщину деоккупации Сумщины показал, как освобождали регион от оккупантов

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Залужный отметил, что 11 апреля прошлого года ВСУ полностью возобновили контроль над госграницей Сумской области.

"11 апреля 2022 года был полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область. Города и села Сумщины остановили противника на пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике", - говорится в сообщении.