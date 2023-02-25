Залужный: в этом году Украина освободит Мариуполь
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный утвердил, что в 2023 году Украина сможет вернуть временно оккупированный Мариуполь
Об этом Валерий Залужный рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о году полномасштабного вторжения.
По словам главнокомандующего, ко Дню Святого Миколая он приветствовал нескольких детей. Маленький парень спросил Валерия Залужного, "точно ли мы вернемся в Мариуполь?" На что получил ответ: "В этом году".
В частности, главнокомандующий ВСУ утвердил, что человеческая жизнь - самый дешевый ресурс, которым владеет Россия:
"Потери в 15 тысяч в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей, тратить много боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", - резюмировал генерал. .
- Напомним, в частности в фильме Дмитрия Комарова главнокомандующий ВСУ рассказал, что, несмотря на масштабы российской армии, благодаря продуманным решениям украинцам удалось остановить его в первые дни полномасштабного вторжения: детали в материале Еспресо
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