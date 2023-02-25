Об этом Валерий Залужный рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о году полномасштабного вторжения.

По словам главнокомандующего, ко Дню Святого Миколая он приветствовал нескольких детей. Маленький парень спросил Валерия Залужного, "точно ли мы вернемся в Мариуполь?" На что получил ответ: "В этом году".

В частности, главнокомандующий ВСУ утвердил, что человеческая жизнь - самый дешевый ресурс, которым владеет Россия:

"Потери в 15 тысяч в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей, тратить много боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", - резюмировал генерал. .