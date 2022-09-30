Об этом написал Валерий Залужный на фейсбуке .

Встреча была посвящена обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Также Залужный получил от Моше Реувена Азмана благословение на победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и Вооруженных Сил против российской агрессии.

"В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто есть на стороне добра, а кто является олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Азман четко говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение важно в современном мире", - говорится в сообщении главнокомандующего.

Кроме того, Залужный отметил, что из-за соседства с такой страной, как Россия, Украина должна стать военным государством.

"Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством", - подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Израиль за лечение украинских раненых воинов и оказанную гуманитарную помощь.

25 сентября стало известно, что Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских воинов.