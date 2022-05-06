English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

6 мая, 2022 пятница
22:07
Общество

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг. Также Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами

Об этом говорится в указе Зеленского и в сообщении ОПУ.

Вручение состоялось в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце Киева.

Президент сообщил, что подписал указ, которым основано специальное отличие "За мужество и отвагу", и первыми его получили части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Также Зеленский вручил первые боевые знаки "Крест боевых заслуг". Первым кавалером Креста боевых заслуг стал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Награду "Крест боевых заслуг" также получили:

  • Калиевский Владислав Игоревич - заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";
  • Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";
  • Мойсюк Евгений Петрович – заместитель Главнокомандующего ВСУ;
  • Охрименко Александр Петрович – командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад".

"Председатель государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно", - пишет прессслужба.

Орденом "Золотая Звезда" были отмечены:

  • мастер-сержант Сухопутных войск Павел Билоус;
  • старший сержант Александр Ключко (благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов в конце марта в Киевской области);
  • младший лейтенант Игорь Дикун - во время боя 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;
  • полковник Сухопутных войск Роман Мамавко – после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями в течение двух месяцев;
  • полковник Сухопутных войск Павел Федосенко.

"Как командир 92-й отдельной механизированной бригады с началом российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова", - говорится в сообщении.

  • подполковник Александр Яковенко. Во время боевых действий в Донецкой области подразделения под его командование успешно уничтожали оккупантов и их технику.

"Орден "Золотая Звезда" из рук президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям было нанесено существенное поражение области и остановлено его продвижение", - пишет пресс-служба ОПУ.

В ночь на 12 марта, чтобы не допустить прорыва кафиров, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника было остановлено, однако 13 марта, во время эвакуации потерпевших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
орден
Валерий Залужный
Читайте также:
5 мая, 2022 четверг
Изюм на Харьковщине – это вторая Чернобаевка: большое российское сражение за Донбасс захлебнулось, - военный эксперт Коваленко
Петер Сійярто
4 мая, 2022 среда
Венгрия назвала условие, при котором поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 мая, 2022 среда
Сдать Кривой Рог: Глава МВД времен Януковича Захарченко звонил Вилкулу
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
6 мая
23:34
Если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем более реальную историю, - Милевский ответил Астафьевой, которая волонтерит и обвинила футболиста в наглости
23:31
Совбез ООН
Совбез ООН впервые с 24 февраля принял заявление о "мире и безопасности" в Украине - выразил "глубокую обеспокоенность"
23:29
Прошу украинцев, особенно на днях, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это ваша жизнь, - Зеленский
23:15
Заключено соглашение на закупку для Украины беспилотников Switchblade на сумму $17,8 млн, - Пентагон
23:02
Зеленский: переговоры с РФ станут невозможными, если оккупанты уничтожат украинских военных и гражданских на Азовстали
22:56
Обновлено
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
Украина эвакуировала из Азовстали еще 50 человек, операцию продолжат 7 мая
22:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 мая
22:38
За 6 мая защитники Донбасса отбили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников
22:36
За день Россия убила одного мирного жителя Донбасса, трое - ранены
22:35
Эксклюзив
Остров Змеиный – "морская Чернобаевка" для российского флота. Колонка Сергея Згурца
22:21
В Бельгии начали варить пиво "Черниговское" после закрытия заводов в Украине
21:54
Обновлено
Россия ударила авиацией по Одесской области двумя ракетами: сработала ПВО
21:52
На Востоке ВСУ за день убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, бронетранспортер и 2 беспилотника
21:50
Минкульт задокументировал 300 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия
21:42
ITF
Россию и Беларусь убрали из Международной федерации тенниса
21:25
Сейчас самые ожесточенные бои идут вблизи Гуляйполя, Попасной, Северодонецка и в направлении Кривого Рога – Арестович о ситуации на фронте
21:10
Укрпочта анонсировала продажу еще 30 тыс. марок с российским кораблем
21:04
Харьковские спасатели получили огнеупорное снаряжение при содействии Эспрессо
20:52
С начала полномасштабной войны оккупанты депортировали на территорию РФ более 500 тыс. украинцев, - Зеленский
20:41
Байден
Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая
20:32
Новая почта
Жителей Энергодара предупредили о возможных провокациях оккупантов от имени Новой почты
20:23
Россия не боится наказания за военные преступления, потому что надеется на так называемый иммунитет из-за обладания ядерным оружием - Зеленский
20:07
В Киеве нетрезвый мужчина упал в отверстие между вагоном и перроном на железнодорожной станции и получил травму ноги
20:00
Украина в мае рассчитывает получить от международных партнеров ряд грантов и кредитов: от США – $500 млн, Германии – €150 млн, Японии – $300 млн
19:53
Дмитрий Кулеба
"Путин 9 мая может объявить что-то великое": Кулеба призвал не преувеличивать значение даты, потому что "каждый день возможны изменения"
19:51
санкции против РФ
Apple, Dyson, Tesla, Samsung и Play Station: в РФ обнародовали список товаров, которые будут ввозить в страну контрафактом
19:42
Знакомый из Ростова сообщил, что 23 февраля начнется вторжение, - тренер сборной Украины Петраков
19:35
На оккупированных территориях Луганщины россияне начали блокировать социальные сети и украинские сайты, – Денисова
19:18
Обновлено
У острова Змеиный горит фрегат РФ, вероятно подбитый украинским "Нептуном". Информацию проверяют четыре разведчика стран НАТО, - СМИ
19:11
В Полтавской области 7-9 мая усиливают комендантский час
19:08
ВСУ освободили населенные пункты в Харьковской области: Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу и часть села Черкасские Тишки
19:08
Олаф Шольц Зеленский
Зеленский пригласил канцлера Германии приехать в Украину 9 мая: это может быть сильным политическим шагом
19:06
Путин будет угрожать Западу "судным днем": на параде 9 мая РФ впервые продемонстрирует боевой самолет, который страна может использовать в случае ядерной войны, - Reuters
19:06
Анджелина Джоли готова помогать с решением проблем украинских детей, пострадавших от войны, - Ермак после разговора с актрисой
19:04
"Осуждаю проведение спецоперации": в Instagram появилось заявление генконсула РФ в Эдинбурге в поддержку Украины
19:01
Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец возле Кременной и терроризируют население города, - Гайдай
18:47
Артем Милевский
"У тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?": звезда шоубиза Астафьева, которая волонтерит в ресторане, рассказала о наглом поведении футболиста Милевского
18:34
Дмитрий Кулеба
Кулеба раскритиковал идею отсрочить нефтяное эмбарго до конца года и призвал запретить импорт газа
18:11
Жозеп Боррель
Боррель снова соберет глав МИД Евросоюза, если нефтяное эмбарго для России не согласуют в ближайшие дни
18:02
Пустые парты с учебниками и игрушками: в Днепре провели акцию памяти погибших в результате войны украинских детей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV