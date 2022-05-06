Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

Об этом говорится в указе Зеленского и в сообщении ОПУ.

Вручение состоялось в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце Киева.

Президент сообщил, что подписал указ, которым основано специальное отличие "За мужество и отвагу", и первыми его получили части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Также Зеленский вручил первые боевые знаки "Крест боевых заслуг". Первым кавалером Креста боевых заслуг стал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Награду "Крест боевых заслуг" также получили:

Калиевский Владислав Игоревич - заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";

Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север";

Мойсюк Евгений Петрович – заместитель Главнокомандующего ВСУ;

Охрименко Александр Петрович – командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад".

"Председатель государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно", - пишет прессслужба.

Орденом "Золотая Звезда" были отмечены:

мастер-сержант Сухопутных войск Павел Билоус;

старший сержант Александр Ключко (благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов в конце марта в Киевской области);

младший лейтенант Игорь Дикун - во время боя 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;

полковник Сухопутных войск Роман Мамавко – после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями в течение двух месяцев;

полковник Сухопутных войск Павел Федосенко.

"Как командир 92-й отдельной механизированной бригады с началом российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова", - говорится в сообщении.

подполковник Александр Яковенко. Во время боевых действий в Донецкой области подразделения под его командование успешно уничтожали оккупантов и их технику.

"Орден "Золотая Звезда" из рук президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям было нанесено существенное поражение области и остановлено его продвижение", - пишет пресс-служба ОПУ.

В ночь на 12 марта, чтобы не допустить прорыва кафиров, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника было остановлено, однако 13 марта, во время эвакуации потерпевших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью.

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