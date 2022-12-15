Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в интервью The Economist .

"У нас достаточно людей, и я четко вижу, что я имею. Я имею достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы..." - сказал он.

По его словам, ВСУ могут освободить все территории, которые Россия оккупировала после 24 февраля, однако для этого необходимо вооружение.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на грани 23 февраля", - подчеркнул Залужный.

3 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал руководителю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о необходимости в ПВО .

13 декабря госдеп США прокомментировал возможность предоставить систему Patriot Украине, назвав поставки средств ПВО приоритетом.

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