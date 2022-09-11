Залужный: С начала сентября под контроль Украины возвращено более 3000 кв км
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль более 3 тыс. кв. км территории
Об этом Залужный сообщил в telegram.
"Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 тыс. кв км возвращены под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода к государственной границе остается 50 км ", – написал Залужный.
Он также выложил фотографии с результатами работы нескольких подразделений ВСУ в Харьковской области.
"В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарю каждого украинского военнослужащего. Считаю честью бороться бок о бок с вами. Вечная Память павшим в боях за Украину!" – подытожил Залужный.
- 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября уже освобождено около 2 тыс. км кв. территории Украины.
- 11 сентября в ISW заявили, что украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории , что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля.
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