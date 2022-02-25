Залужный: Россия потеряла за первые сутки нового вторжения 30 танков, 130 БМП, 5 самолетов и 6 вертолетов

Об этом он сообщил в Facebook.



"Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6", – написал Залужный.



"Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь своих захватнических планов. Продолжается 19 часов нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению", - добавил он.



По его словам, по состоянию на 00.00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге.



"Определенным составом сил ведутся оборонные бои в районе восточнее Херсона. Механизированные подразделения ВС Украины отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра. Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не имеет", - написал Залу.



Он добавил, что на Северском направлении ведутся оборонные бои в районах Победы и Глухов.



"Вражеская колонна остановлена. Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов", - сказал главнокомандующий.



На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.



В Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.



"В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонные бои", - добавил Залужный.



Он отметил, что подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.



"Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли к обороне города Киева", - отметил главнокомандующий.



Воздушные Силы ВС Украины производят отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА.



"Нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десант противника в районе аэродрома Гостомель", - отметил Залужный.



"Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результату боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов", - подытожил он.