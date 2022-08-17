Залужный: ракетные системы вдоль границы в Беларуси вызывают беспокойство, оккупанты продолжают наступление по всей линии фронта
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поговорил по телефону с начальником штаба обороны ВС Канады, выразив обеспокоенность расположением ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси.
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
"Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряженная, но полностью контролируемая. Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка", - написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник продолжает наступать по всей линии фронта, производя около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно, применяя от 40 тыс. до 60 тыс. боеприпасов.
"Основные усилия сосредотачивают на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка", - отметил Залужный.
Также Залужный сообщил канадскому коллеге, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины, больше всего - Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.
"Поблагодарил генерала Эйру за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть такие друзья, которые подставляют плечо, помогает приближать Победу", - подытожил Залужный.
- 9 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
- 13 августа Залужный заявил, что пятая часть армии РФ, вовлеченной в войну с Украиной, разгромлена.
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