Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи

Об этом Залужный написал у себя в facebook.

"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Командованием Вооруженных Сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине непрерывным", - написал он.

20 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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