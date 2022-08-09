Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи
Об этом Залужный написал у себя в facebook.
"Взаимное доверие, постоянный диалог на стратегическом уровне и эффективное сотрудничество на оперативном звене способствуют тому, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Командованием Вооруженных Сил США в Европе является системным и результативным, а процесс предоставления военной помощи Украине непрерывным", - написал он.
- 20 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
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