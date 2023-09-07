Залужный провел телефонный разговор с французским коллегой генералом Бюркаром

Об этом генерал Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.

"Обсудили обстановку в зоне боевых действий. Подробно рассказал обо всех направлениях, где продолжаются наши оборонные и наступательные операции, – написал Залужный. – Отметил устойчивость и героизм всех наших воинов: отражающих атаки россиян, и которые, несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратную превосходство противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед".

Отмечается, что в разговоре отдельно остановились на нуждах украинского войска и вопросе подготовки украинских военнослужащих на территории Франции.

"Поблагодарил союзников за поддержку, договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия по деоккупации Украины", - написал Залужный.