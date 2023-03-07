Залужный провел с генералами стран НАТО "очень важную встречу для Украины"
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с коллегами из стран НАТО
Об этом он сообщил в телеграмм-канале.
"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег: верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующего ВС США в Европе генерала ВС ВС США Кристофера Каволи; начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака; командующего Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио Агуто", - написал Залужный.
Как сообщил Главнокомандующий ВСУ, он проинформировал коллег о ситуации на поле боя, в частности, о ходе событий в Бахмуте.
Также во время разговора речь шла о поставках военной помощи Украине – вооружениям и боеприпасов. В частности, Залужный отметил важность усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия.
Кроме того, на встрече обсудили подготовку украинских военных и договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях.
- 6 марта издание Bild написало, что у президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть разные взгляды относительно битвы за Бахмут на Донетчине. Зеленский отрицал разногласия с Залужным и заявил, что тот, как и командующий Сухопутными войсками Сырский, высказались за продолжение обороны города. А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал упомянутую статью Bild "вбросом" РФ
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное