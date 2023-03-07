Об этом он сообщил в телеграмм-канале.

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег: верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующего ВС США в Европе генерала ВС ВС США Кристофера Каволи; начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака; командующего Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио Агуто", - написал Залужный.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ, он проинформировал коллег о ситуации на поле боя, в частности, о ходе событий в Бахмуте.

Также во время разговора речь шла о поставках военной помощи Украине – вооружениям и боеприпасов. В частности, Залужный отметил важность усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия.

Кроме того, на встрече обсудили подготовку украинских военных и договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях.