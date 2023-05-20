Об этом он сообщил в телеграмме.

Он рассказал, что подробно проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта, где силы обороны продолжают вести оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям.

"Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", - заявил генерал Залуж.

Также коллеги обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности. Договорились сотрудничать и дальше.