Залужный прокомментировал российские ракетные удары по Украине 23 ноября
Главнокомандующий ВСУ прокомментировал обстрелы российских захватчиков по Украине днем 23 ноября
Об этом информирует в фейсбуке главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
"Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи не в состоянии одолеть Вооруженные Силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами", - написал Залужный.
Главнокомандующий подчеркнул, что рашисты выпустили сегодня 67 крылатых ракет воздушной – Х-101/Х-555 и морского базирования – "Калибр". Украинские воины из них ликвидировали 51 снаряд, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".
Залужный поблагодарил украинских военнослужащих: "Вы являетесь образцом для всего мира, то, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, - на грани возможного".
"Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от стойкости и защищенности Украины", - добавил главнокомандующий ВСУ.
- В среду, 23 ноября, российские войска снова массированно обстреляли Украину. Из-за вражеской атаки на Западе Украины перебои с электроснабжением. Оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.
- В Харькове из-за обстрелов РФ также остановился весь электротранспорт и метро.
- После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях на Западе и не только.
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