Залужный проинформировал генералов США Милли и Брауна о нуждах ВСУ

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Генерал Чарльз Браун, который вскоре станет главой Объединенного комитета начальников штабов США вместо генерала Марка Милли, присоединился к переговорам Залужного и Милли и обсудил с ними ситуацию на фронте.

Залужный проинформировал американских партнеров о ходе оборонительных и наступательных операций и сообщил, что обстановка на фронте контролируется. Генералы договорились продолжать совместную работу по усилению ВСУ в борьбе с российской агрессией.

"Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", - рассказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ доложил об основных потребностях украинской армии, а именно о средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах. Он лично от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за поддержку Украины во время пребывания в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США.