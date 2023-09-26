Залужный проинформировал генералов США Милли и Брауна о нуждах ВСУ
Во вторник, 26 сентября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с американскими генералами Марком Милли и Чарльзом Брауном
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
Генерал Чарльз Браун, который вскоре станет главой Объединенного комитета начальников штабов США вместо генерала Марка Милли, присоединился к переговорам Залужного и Милли и обсудил с ними ситуацию на фронте.
Залужный проинформировал американских партнеров о ходе оборонительных и наступательных операций и сообщил, что обстановка на фронте контролируется. Генералы договорились продолжать совместную работу по усилению ВСУ в борьбе с российской агрессией.
"Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", - рассказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ доложил об основных потребностях украинской армии, а именно о средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах. Он лично от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за поддержку Украины во время пребывания в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США.
- Ранее Валерий Залужный посетил позиции оперативно-стратегической группировки "Таврия" для планирования дальнейшего контрнаступления .
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