Залужный представил карты с российскими военными преступниками: ВСУ будут запоминать цели, играя в них

Об этом он сообщает на своей официальной странице в Facebook.

"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде бревна карт, играя в которые военные США запоминали свои цели", – рассказывает Залужный.

По его словам, именно эту практику приняли волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm вместе с военным руководством Украины. Выпустили два бревна карт.

"Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет обязательно битой", - добавляет Главнокомандующий.