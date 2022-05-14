Залужный представил карты с российскими военными преступниками: ВСУ будут запоминать цели, играя в них
Главнокомандующий ВСУ представил игральные карты с изображениями военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов
Об этом он сообщает на своей официальной странице в Facebook.
"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде бревна карт, играя в которые военные США запоминали свои цели", – рассказывает Залужный.
По его словам, именно эту практику приняли волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm вместе с военным руководством Украины. Выпустили два бревна карт.
"Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет обязательно битой", - добавляет Главнокомандующий.
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