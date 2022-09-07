Об этом в общей статье на Укринформе написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

"Привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения на Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что в свою очередь приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угрозу повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь", - говорится в материале.

Среди оперативных планов России – это продвижение на Изюмском и Бахмутском направлениях для выхода на административную границу Донецкой области.

Залужный также отметил, что больше возможностей для оккупантов может дать дальнейшее продвижение на Юге Украины, чтобы завладеть Николаевом и Одессой и создавать угрозу для Запада и Центра Украины.

7 сентября Валерий Залужный также подтвердил, что Вооруженные силы Украины причастны к ракетным ударам по авиабазам во временно оккупированном Крыму.

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