Залужный предположил, что Россия может снова атаковать Киев
Российский агрессор может снова атаковать Украину с территории Беларуси для того, чтобы захватить Киев
Об этом в общей статье на Укринформе написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.
"Привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения на Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что в свою очередь приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угрозу повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь", - говорится в материале.
Среди оперативных планов России – это продвижение на Изюмском и Бахмутском направлениях для выхода на административную границу Донецкой области.
Залужный также отметил, что больше возможностей для оккупантов может дать дальнейшее продвижение на Юге Украины, чтобы завладеть Николаевом и Одессой и создавать угрозу для Запада и Центра Украины.
- 7 сентября Валерий Залужный также подтвердил, что Вооруженные силы Украины причастны к ракетным ударам по авиабазам во временно оккупированном Крыму.
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