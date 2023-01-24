Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Валерий Залужный получил эти деньги по наследству от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцев.

А уже в январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на нужды Вооруженных сил Украины. Прессслужба ВСУ подтвердила газете факт пожертвования.

Ранее немецкая компания "Байер" пожертвовала 1 300 000 евро через UNITED24 на восстановление и оснащение медицинских учреждений Украины.

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