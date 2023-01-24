Залужный пожертвовал миллион долларов для ВСУ из своего наследия
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный пожертвовал $1 млн на нужды украинской армии из своего собственного наследия
Об этом сообщает The New York Times.
По информации издания, Валерий Залужный получил эти деньги по наследству от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцев.
А уже в январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на нужды Вооруженных сил Украины. Прессслужба ВСУ подтвердила газете факт пожертвования.
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