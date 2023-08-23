Залужный поздравил украинцев с Днем Флага: продолжаем приближать день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными городами

Об этом Залужный написал в telegram.

Главнокомандующий подчеркнул, что государственный флаг – это символ украинской идентичности. Он олицетворяет несгибаемость, храбрость и доблесть украинцев, борющихся за собственную свободу и свободу.

"Под сине-желтым флагом наши воины сегодня - в тяжелых боях против российских захватчиков. Чтобы у наших детей и внуков было мирное будущее", - отметил Залужный.

Он поблагодарил защитников и защитниц и подчеркнул, что они продолжают приближать время, когда "желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами".

К поздравлениям также присоединился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Наш сине-желтый флаг будет в каждом украинском городе. Это наша гордость, символ свободного народа. Мы вернем его в каждый город и село, и выбросим русскую тряпку. С Днем Государственного Флага Украины!", - написал он.