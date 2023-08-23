Залужный поздравил украинцев с Днем Флага: продолжаем приближать день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными городами
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в среду, 23 августа, поздравили украинцев с Днем Государственного Флага
Об этом Залужный написал в telegram.
Главнокомандующий подчеркнул, что государственный флаг – это символ украинской идентичности. Он олицетворяет несгибаемость, храбрость и доблесть украинцев, борющихся за собственную свободу и свободу.
"Под сине-желтым флагом наши воины сегодня - в тяжелых боях против российских захватчиков. Чтобы у наших детей и внуков было мирное будущее", - отметил Залужный.
Он поблагодарил защитников и защитниц и подчеркнул, что они продолжают приближать время, когда "желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами".
К поздравлениям также присоединился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"Наш сине-желтый флаг будет в каждом украинском городе. Это наша гордость, символ свободного народа. Мы вернем его в каждый город и село, и выбросим русскую тряпку. С Днем Государственного Флага Украины!", - написал он.
- 23 августа в Украине ежегодно отмечают День Государственного Флага. Эспрессо рассказывает об истории праздника и интересных фактах об украинском флаге.
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