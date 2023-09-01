Залужный поздравил украинцев с 1 сентября: знание и культура – это столбы, на которых держится фронт и будет строиться будущее страны

Об этом он написал у себя в telegram.

"Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения. Школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям. Но главное, что наши дети будут учиться. А наши воспитатели, учителя и преподаватели будут учить. Потому что знания и культура - это то, что отличает нас от врага. Это столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны", - говорится в публикации.

Каждый год 1 сентября в Украине отмечают День знаний. В этот день во всех школах Украины раздаются "первые звонки", праздничная музыка и государственный гимн Украины. По данным Минобразования, формы обучения в учебных заведениях определяют областные военные администрации на местах с учетом ситуации безопасности. Формы обучения допускаются разные: дистанционная, смешанная и очная.