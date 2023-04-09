Залужный поздравил тех, кто сегодня празднует Пасху
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил христиан западного обряда с Воскресением Христовым
Об этом Залужный написал в facebook .
"Христиане западного обряда сегодня празднуют Пасху. Праздник, олицетворяющий победу жизни над смертью, приход весны на смену темной зиме. Поздравляю украинцев, отмечающих этот великий день, а также наших партнеров по всему миру, ежедневно помогающих нам приближать победу и торжество справедливости", – написал Залужный.
"Пусть праздник Христова Воскресения дарит нам непокорность духа и победоносный мир. Чтобы как можно скорее наступил тот долгожданный день, когда все семьи объединятся за общим столом, поздравляя друг друга с Воскресением Христовым!" - пожелал он.
- В воскресенье, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.
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