Залужный поздравил тех, кто сегодня празднует Пасху

Об этом Залужный написал в facebook .

"Христиане западного обряда сегодня празднуют Пасху. Праздник, олицетворяющий победу жизни над смертью, приход весны на смену темной зиме. Поздравляю украинцев, отмечающих этот великий день, а также наших партнеров по всему миру, ежедневно помогающих нам приближать победу и торжество справедливости", – написал Залужный.

"Пусть праздник Христова Воскресения дарит нам непокорность духа и победоносный мир. Чтобы как можно скорее наступил тот долгожданный день, когда все семьи объединятся за общим столом, поздравляя друг друга с Воскресением Христовым!" - пожелал он.