Залужный посетил позиции оперативно-стратегической группировки "Таврия" для планирования дальнейшего контрнаступления
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приехал на позиции и встретился с командирами бригад оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"
Об этом сообщил СтратКом ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ обсудил и определил последовательность контрнаступательных действий ВСУ, учитывая изменения оперативной обстановки на фронте, активность российской армии и другие возможные угрозы планам контрнаступления.
"Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории", - сказал Залужный.
- 19 сентября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что потери россиян растут и за последние сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Таврия" было ликвидировано 293 оккупанта и уничтожено 47 единиц вражеской техники.
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