Залужный посетил позиции оперативно-стратегической группировки "Таврия" для планирования дальнейшего контрнаступления

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ обсудил и определил последовательность контрнаступательных действий ВСУ, учитывая изменения оперативной обстановки на фронте, активность российской армии и другие возможные угрозы планам контрнаступления.

"Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории", - сказал Залужный.