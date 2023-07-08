Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия"
В пятницу, 7 июля, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия"
Об этом Главнокомандующий ВСУ сообщил в фейсбуке.
"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим. Спасибо каждому, кто защищает нашу землю", - написал Валерий Залужный.
В оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия" вместе с Главнокомандующим ВСУ также присутствовал начальник Генштаба Сергей Шаптало.
- Сегодня, 8 июля, Валерию Залужному исполняется 50 лет.
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