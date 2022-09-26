English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Залужный попал на обложку нового числа Time

Залужный попал на обложку нового числа Time

26 сентября, 2022 понедельник
14:47
война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал на обложку журнала Time

Обложку обнародовал Time в twitter .

Фото главнокомандующего ВСУ вышло с названием: Генерал. Валерий Залужный и путь войны.

Войне России против Украины посвящен и главный материал журнала под названием "Внутри украинского контрудара, переломившего ход войны".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Валерий Залужный
наступление ВСУ
Читайте также:
Олександр Айдар
Автор Татьяна Яворськая
24 сентября, 2022 суббота
Герои Украины. Александр – мировой рекордсмен по уничтожению бронированной техники за день, которого цитировал Байден
мобілізація рф солдати орки
25 сентября, 2022 воскресенье
Многие мобилизованные россияне не доедут в Украину, - военный эксперт Катков
Путін
Автор Антин Борковский
25 сентября, 2022 воскресенье
Вопрос безнаказанных ударов России по Украине будет решен в ближайшее время, – Пионтковский
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.96
    Покупка 40.96
    Продажа 41.89
  • EUR
    Покупка 39.53
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 сентября
15:53
Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому на Харьковщине: убит ребенок, разрушены дома
15:50
В Мелитополе оккупанты повторно ходят по домам горожан для проведения "голосования", - мэр о псевдореферендуме
15:36
Финский певец проводит концертный тур в поддержку Украины
15:19
Синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам почти летнюю погоду
15:17
На случай прорыва резервистов. К пункту пропуска на границе РФ с Грузией подъехал БТР с солдатами
15:16
Эксклюзив
Военное поражение в Украине равно физической смерти Путина и коллапсу российской государственности, - военный эксперт Черник
14:55
Первая леди США Джил Байден пообещала поддержку семей погибших украинских защитников
14:49
Украинские воины показали, как уничтожают технику армии РФ вместе с оккупантами
14:40
"Устроим оргию": Украинцы в шутку реагируют на угрозы Путина ядерными ударами, - обзор соцсетей
14:33
Япония запретила экспорт в РФ материалов, которые могут использоваться в изготовлении химического оружия
14:28
Кремль планирует массированные кибератаки на критическую инфраструктуру и союзников, - украинская разведка
14:23
Эксклюзив
Россия постепенно превращается в гигантскую Северную Корею, - дипломат Ельченко
14:21
Цель Эрдогана – организовать встречу Путина и Зеленского для достижения справедливого мира, - МИД Турции
14:10
псевдореферендум
Турция и Сербия не будут признавать результаты псевдореферендумов РФ в оккупированных областях Украины
14:09
МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
14:05
Под круглосуточным наблюдением и под замком 4 месяца: Бритни Спирс рассказала новые подробности опеки
14:03
Эксклюзив
От санкций Запада за ядерный удар по Украине в РФ останется денег и запаса прочности всего на год, - аналитик Бурковский
13:21
Обновлено
В российском Ижевске мужчина открыл стрельбу в школе: по меньшей мере 13 человек погибли, среди них 7 детей
12:57
Александр Петраков
Петраков может покинуть пост главного тренера сборной Украины
12:54
Эксклюзив
Путин может затягивать признание результатов псевдореферендумов, - глава КИУ Кошель
12:51
Украинские артисты призвали жителей оккупированных территорий бойкотировать "референдумы"
12:43
Пригожин признал, что является основателем ПВК Вагнера и отметил особую "заслугу" компании в судьбах "Л/ДНР"
12:37
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
Путин и Лукашенко встретились в Сочи и сделали совместное заявление по поводу отношений с Западом
12:33
Во времена президентства Порошенко появилась Украинская Армия, - Княжицкий
12:30
"Россия - государство-террорист": во французском Лионе прошла акция протеста
12:17
Майя Санду
Санду предупредила, что Молдова будет лишать гражданства за участие в войне с Украиной на стороне РФ
12:10
Эксклюзив
На временно оккупированных территориях подготовка к отопительному сезону вообще не проходит, - исполнительный директор Ассоциации городов Украины
11:50
На деоккупированной Харьковщине нашли очередную застенку оккупантов
11:48
Украина получила только согласие на передачу NASAMS: представитель Зеленского уточнил заявление президента о системе ПВО из США
11:42
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Несмотря на российский ядерный зонтик, освобождение оккупированных территорий продолжится, - Згурец
11:39
Эксклюзив
Россияне не смогут работать на оккупированной ЗАЭС, поскольку за годы независимости Украина модернизировала энергоблок, - эксперт по атомной энергетике
11:30
Netflix объявил точную дату выхода нового сезона сериала "Корона" о Елизавете II
11:28
В трех общинах Полтавщины проведут учебные стрельбы и прозвучит технический взрыв
11:06
Зеленский "испугался" российской мобилизации, а количество желающих проехать в "освобожденную часть Запорожской области увеличилось": новые фейки роспропаганды
11:00
Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: повреждена промзона на окраинах города
10:56
Казахстан не признает псевдореферендумов на оккупированных РФ территориях Украины
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Мелитополь является ключом для освобождения Юга, - Згурец
10:48
Новости компаний
АвтоКрАЗ Жеваго передал бронированный автомобиль-разминчик для ГСЧС Украины
10:33
Лига наций: расписание матчей и трансляций 26 сентября
10:33
"Самовлюбленная социопатка" Меган Маркл. Опубликованы отрывки новой книги о королевской семье
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV