Залужный попал на обложку нового числа Time
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал на обложку журнала Time
Обложку обнародовал Time в twitter .
Фото главнокомандующего ВСУ вышло с названием: Генерал. Валерий Залужный и путь войны.
Войне России против Украины посвящен и главный материал журнала под названием "Внутри украинского контрудара, переломившего ход войны".
- 20 мая президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года , по версии читателей журнала Time.
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