Обложку обнародовал Time в twitter .

Фото главнокомандующего ВСУ вышло с названием: Генерал. Валерий Залужный и путь войны.

Войне России против Украины посвящен и главный материал журнала под названием "Внутри украинского контрудара, переломившего ход войны".

20 мая президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года , по версии читателей журнала Time.

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