Залужный показал схему ракетных ударов РФ по территории Украины
Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа "Shahed-136"
Схему ракетных ударов Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в фейсбуке.
"Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу. Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же есть в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов. Мои соболезнования семьям погибших гражданских и военных – жертв российского терроризма", – прокомментировал Залужный.
- Напомним, в результате ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 - ранены, повреждены более ста объектов в 12 областях
- Российские военные получили указание из кремля нанести массированный ракетный удар по Киеву еще до подрыва Крымского моста, который произошел 8 октября
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