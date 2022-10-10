Залужный показал схему ракетных ударов РФ по территории Украины

Схему ракетных ударов Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в фейсбуке.

"Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу. Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же есть в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов. Мои соболезнования семьям погибших гражданских и военных – жертв российского терроризма", – прокомментировал Залужный.

Напомним, в результате ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 - ранены, повреждены более ста объектов в 12 областях

Российские военные получили указание из кремля нанести массированный ракетный удар по Киеву еще до подрыва Крымского моста, который произошел 8 октября

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