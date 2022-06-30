Залужный показал, как ВСУ гнали оккупантов со Змеиного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как украинцы выбивали захватчиков со Змеиного
Об этом сообщает Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей официальной странице в социальных сетях предоставил видео, на котором украинские военные выбивали захватчиков со Змеиного при помощи артиллерийских, ракетных и авиационных ударов.
"Благодарю защитников Одесчины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории, - написал главнокомандующий ВСУ. - Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за средства поражения. Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли”.
Также в видео указано, что уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" и радиолокационная станция.
- Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
- Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
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