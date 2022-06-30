Залужный показал, как ВСУ гнали оккупантов со Змеиного

Об этом сообщает Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей официальной странице в социальных сетях предоставил видео, на котором украинские военные выбивали захватчиков со Змеиного при помощи артиллерийских, ракетных и авиационных ударов.

"Благодарю защитников Одесчины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории, - написал главнокомандующий ВСУ. - Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за средства поражения. Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли”.

Также в видео указано, что уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" и радиолокационная станция.

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb