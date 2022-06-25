Видео Залужный обнародовал в telegram.

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ искусно поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – Победа", - написал Залужный.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил , что в Украину прибыли американские системы HIMARS, дальность впечатления которых достигает 300 км.

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