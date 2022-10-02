Залужный поговорил по телефону с генералом Милли: что обсудили
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.
"В этот вечер провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии", - подчеркнул Залужный.
Он также поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в борьбе с оккупантами.
Во время предварительного телефонного разговора военачальники обсудили военную помощь США для Украины и ситуацию на фронте.
- 2 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал министру иностранных дел Дмитрию Кулеби, что Вашингтон сделает все для усиления военных и дипломатических позиций Украины. Блинкен проинформировал Кулебу о безопасности помощи США, включая пакет в $1,1 млрд, объявленный на этой неделе, а также о будущих поставках.
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