Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.

"В этот вечер провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии", - подчеркнул Залужный.

Он также поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в борьбе с оккупантами.

Во время предварительного телефонного разговора военачальники обсудили военную помощь США для Украины и ситуацию на фронте.

2 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал министру иностранных дел Дмитрию Кулеби, что Вашингтон сделает все для усиления военных и дипломатических позиций Украины. Блинкен проинформировал Кулебу о безопасности помощи США, включая пакет в $1,1 млрд, объявленный на этой неделе, а также о будущих поставках.