Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный написал в facebook.

"Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили в 2022 году 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% всех оккупированных Россией территорий", - сообщил Залужный.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3786 километров, активная линия фронта с агрессором составляет 1500 километров.

Главнокомандующий ВСУ также проинформировал, что в течение 2022 года более 20 тысяч украинских военных прошли обучение за границей.

"Подготовка личного состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится на территории 17 европейских стран. В целом, благодаря государствам-партнерам подготовлено в течение 2022 года более 20 тысяч военнослужащих", - написал Залужный.

За мужество и героизм, проявленные во время вооруженной агрессии России, за 2022 год почти 29 тысячам воинов вручили государственные награды, а звание "Герой Украины" получили 160 военнослужащих. В то же время более тысячи тяжелораненых украинских военнослужащих в 2022 году направили на лечение и реабилитацию за границу: в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, Германию, Италию, Румынию, США и Израиль.

Подводя итоги, главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "трагический и героический" 2022 год "навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее" и вошел в мировую историю - "под именем Украины и ее Вооруженных Сил".

30 декабря, поздравляя украинских защитников и защитниц, а также их родных, с Новым годом, Валерий Залужный заверил, что у Украины хватит сил одолеть врага

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