Залужный подтвердил ракетные удары ВСУ по авиабазам в Крыму
Вооруженные силы Украины причастны к ракетным ударам по авиабазам во временно оккупированном Крыму
Об этом в общей статье на Укринформе написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.
"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВСУ по физическому перенесению боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВСУ на 2023 год - сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", - говорится в материале.
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