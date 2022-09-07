Об этом в общей статье на Укринформе написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВСУ по физическому перенесению боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВСУ на 2023 год - сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", - говорится в материале.

31 августа Главное управление разведки ВСУ обратилось к крымчанам с просьбой сообщать о "самых популярных" местах "бархатного сезона".

31 августа разведка сообщила , что Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1200 срочников.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское, 31 августа, с 6 утра горела российская нефтебаза.

В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb