Залужный подтвердил, что Россия использует на Черном море надводные дроны.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, состоявшемся 11 февраля 2023 года, сообщается на официальном ТГ-канале главнокомандующего.

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"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов", - отметил Залужный.

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По его словам, такое положение дел "создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море".